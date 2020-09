‘Audiencia Nacional’ fixa data para o juízo contra doze independentistas e as organizaçons Causa Galiza e Ceivar

Após cinco anos da primeira vaga de detençons da Operación Jaro, a Audiencia Nacional fixou data para celebrar o juízo politico que afeta doze militantes independentistas e as organizaçons Causa Galiza e Ceivar. A data de início do juízo é o próximo 19 de outubro e as sessons prolongarám-se durante três dias com mais de trinta agentes policiais a depoerem contra as pessoas processadas.

O juíz que preside o tribunal é Alfonso Guevara, que estará acompanhado por um tribunal que vozes informadas do setorf da advogacia situam nos setores mais conservadores da magistratura espanhola. De facto, a defesa das pessoas processadas já iniciou os trámites para recusar o magistrado Guevara dada a indefensom que provocou em juízos anteriores que afetárom cidadás e cidadáns galegos.

Petiçom fiscal

O que a Fiscalía reclama dá ideia da absoluta desproporçom repressiva da montagem ativada há agora cinco anos: 102 anos de prisom para doze independentistas, 348.000 euros em conceto de ”sançons” e a morte civil, política e laboral de processadas e processados, umha vez ficariam excluidos de trabalharem na administraçom pública, concorrerem a oposiçons e se candidatarem em processos eleitorais.

A gravidade de que está em jogo nom se limita à repressom selvagem sobre doze cidadás e cidadáns galegos. Aliás, a Audiencia Nacional coloca no seu ponto de mira a organizaçom política Causa Galiza e o organismo anti-repressivo Ceivar. Ambos poderiam ser tipificados como ”organizaçons criminosas” de que fariam parte as pessoas encausadas e, portanto, disoltos ipso facto por parte do tribunal de exceçom política.

Apelo aos agentes sociais, sindicais e políticos do País

Perante a gravidade da elevaçom do patamar repressivo que implica o processo em curso e a eventualidade de que o independentismo politicamente organizado poda ser apagado do mapa por via judicial, processadas e processados apelamos à solidariedade e a denúncia pública e explícita por parte dos agentes sociais, sindicais e politicos deste País.

Este juízo já nom afeta só um setor minorizado da sociedade galega que se identifica com teses de rutura com Espanha, mas, também, o conjunto desta sociedade e, em particular, a milhares de nacionalistas, pois a ilegalizaçom dum projeto político e a colocaçom dumha permanente Espada de Damocles sobre os setores que o defendem implica umha degradaçom ainda maior, se couber, das fraquíssimas liberdades democráticas atuais. É tempo de reagirmos.