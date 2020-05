Governo espanhol cessa um dos responsáveis pola ‘Operación Jaro’

Em 2015, o Estado espanhol executou umha forte campanha anti-independentista. O Tribunal Constitucional enterrava o Estatut, cegava a ilusom dum progresso competencial ilimitado com amparo constitucional e sentenciava o possibilismo nacionalista. Reformava-se o Código Penal procurando efetividade contra quem pretendiam ”romper Espanha”, aprovava-se a Lei Mordaça e a Guardia Civil executava a Operación Jaro contra Causa Galiza.

O coronel Diego Pérez de los Cobos, que hoje inça titulares com a acusaçom velada de elaborar informes falsos para desacreditar o Governo espanhol, era diretor do Gabinete de Coordinación y Estudios do Ministerio de Interior que dirigia o opusdiano Jorge Fernández Díaz. Cobos foi, portanto, co-responsável pola primeira Operación Jaro, que se saldava com umha intensa campanha de criminalizaçom do independentismo galego.

Décadas de fake news policiais

Muita gente escandaliza-se agora com os informes policiais falsos de Cobos e a guerra suja que neste momento libram abertamente os aparatos policiais e judiciais do Estado contra o Executivo espanhol ”mais progressista da história”, segundo reza a propaganda oficial. No entanto, a produçom de fake news polo Deep State espanhol foi a norma durante os últimos quarenta anos.