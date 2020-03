O programa Efeito Bandua, de Rádio Liverdade, informa amplamente sobre a Operación Jaro, os aspetos liberticidas do processo judicial em curso e as suas hipotéticas repercusons e as iniciativas em curso para contestar à montagem policial. Trata-se dum áudio dumha duraçom de 53 min. onde podedes aceder a diversas testemunhas sobre o processo.

A ligaçom a este programa encontra-se aqui.