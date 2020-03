Processadas reunimo-nos com o porta-voz nacional de Anova Antón Sánchez no marco da procura de apoios à denúncia do juízo político

Umha delegaçom d@s ndependentistas processad@s no sumário da Operación Jaro reuniu-se onte com o porta-voz nacional de Anova, Antón Sánchez. O encontro enquadra-se nos contatos que o nosso coletivo está a manter nas últimas semanas com distintos agentes sociais, sindicais e políticos nacionais para expor a dimensom repressiva da montagem policial e judicial que desembocará num juízo político na Audiencia Nacional e recabar compromissos na denúncia do processo.

O encontro, que se prolongou durante trinta minutos, serviu para expor a evoluiçom do processo penal e as linhas gerais da nossa campanha, assim como para propor a Anova compromissos concretos para a socializaçom da denúncia. Sánchez transmitiu à nossa delegaçom a plena disposiçom desta formaçom para participar em iniciativas amplas e socializar a denúncia do juízo político e avaliar as possibilidades de projeçom institucional e social do mesmo.