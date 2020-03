Reunimo-nos com a Marcha Mundial das Mulheres à procura de colaboraçom na denúncia da montagem policial e judicial

Em 26 de fevereiro, em Ourense, umha delegaçom d@s independentistas processad@s na Audiencia Nacional reuniu-se com a Marcha Mundial das Mulheres para informar do desenvolvimento da montagem policial e judicial em curso e solicitar compromissos concretos na campanha de denúncia e socializaçom do vindeiro juízo político.

Da reuniom tirou-se o compromisso por parte da MMM de publicar um comunicado de solidariedade com as pessoas processadas e de denúncia do processo repressivo, o apoio à nossa atividade nas redes sociais e a solidariedade logística à hora de organizar palestras informativas e assembleias nas comarcas onde a MMM tem infraestrutura.

Vaia desde aqui, com certo retraso na informaçom, o nosso agradecimento polo solidariedade recebida e concretada em apoio e factos.