Esculca apresenta umha análise crítica do procedimento judicial aberto em Madrid a 12 independentistas

O Observatório dos Direitos e Liberdades EsCULcA publicou onte no seu sítio web um extenso trabalho de análise sobre o procedimento judicial aberto desde 2015 no Julgado Central de Instruçom nº 6 do tribunal de exceçom espanhol contra 12 independentistas galeg@s e as organizaçons Causa Galiza e Ceivar. O informe define o processo em curso como “gestom punitiva da política independentista”.

A análise de EsCULcA destaca a tensom permanente existente no Reino de Espanha e, na Galiza, em particular, entre a autodenominada “luita antiterrorista” e o quadro legal de direitos civis e liberdades democráticas, que se olha abordado sistematicamente por aquela. Aliás, o Observatório denuncia, ao fio da Operación Jaro, o alargamento das condutas consideradas ilícitas embora nom serem ilegais e possuirem encaixe formal no atual quadro jurídico-político.

Anexamos aqui o informe referido e animamos à sua leitura e difusom.