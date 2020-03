Acusaçom fiscal de ''enaltecimento do terrorismo'' a 12 independentistas, Causa Galiza e Ceivar carece do mais mínimo rigor jurídico e lógico exigível

O juízo que 12 independentistas e as organizaçons Causa Galiza e Ceivar enfrentaremos na Audiencia Nacional, e do que podem derivar 12 encarceramentos e 2 ilegalizaçons, fundamenta-se na fiçom de que pessoas e entidades perpetravamos, organizadamente, como ”banda criminosa”, um delito sistemático de ”enaltecimento do terrorismo” materializado na celebraçom de atos de memória histórica independentista comunicados à Delegación del Gobierno e recebimentos a independentistas excarcerad@s, que também se comunicavam.

Tal acusaçom é juridicamente insustentável: nem os atos de memória histórica independentista relativos a acontecimentos sucedidos há 30 anos implicam, necessariamente, a sua ”exaltaçom”, nem esta seria delitiva, nem os e as militantes recebidos à saída de prisom eram ”miembros de Resistência Galega”, como assegura o escrito da Fiscalía, porque jamais foram condenados por tal motivo na Audiencia Nacional se acetamos os seus autos como critério que certifique ou nom essa ”pertença”.

Atos políticos no ponto de mira

A participaçom em atos políticos convocados por Causa Galiza é o ponto de enganche no que a Fiscalía pretende assentar a acusaçom de ”enaltecimento”. Trata-se do Dia da Galiza Combatente de 2014 e 2015 e a palestra Anos 80: umha década de luita independentista que o histórico Antom Árias Curto ministrou em 2015 para explicar este período. Umha das processadas, Sabela Igrejas Garrido, à que se pedem 6 anos de prisom, é acusada de ser poente na palestra quando nom participou na mesma.

Os três atos fôrom submetidos no seu dia a vigiláncia policial, difundidos nas redes e, em casos, em video, desde a consciência clara de que informaçom sobre acontecimentos recentes da História da Galiza e ”exaltaçom” dum método de intervençom ilegal nom som práticas sinónimas. No entanto, o Ministerio Fiscal, retorcendo a realidade a vontade, e convertendo a informaçom e a memória em ”apologia”, pretende equipará-las e dar pé assim a um salto qualitativo na repressom.

Recebimentos a independentistas

Os recebimentos a ex presos e ex presas independentistas som o outro dos pratos fortes sobre os que se fundamenta a montagem policial e judicial. Concretamente, o escrito de acusaçom cita os recebimentos de Ugio Caamanho Sam-Tisso e Xiana Rodrigues Gomes em 2008; Santiago Vigo Domingues e José Manuel Sanches Gorgas em 2009; Óscar Sanches Branco e Jurjo Rodrigues Olveira em 2010; Ugio Caamanho Sam-Tisso em 2011; Héitor José Náia Gil em 2012 e Antom Santos Peres em 2017.

O escrito atribue a todas estas pessoas a condiçom de ”miembros de Resistencia Galega”, mas a realidade jurídica é que, com a exceçom de Santos Peres, nengumha foi condenada por integraçom em organizaçom armada ou por ”miembro de Resistencia Galega”. Toda a acusaçom fundada sobre a celebraçom de homenagens a ”terroristas” da suposta organizaçom ilegal cai polo seu próprio peso.

Um facto indica o despropósito jurídico que envolve o juízo: a sentença que por primeira vez condena independentistas ”por integraçom em organizaçom armada” data de 9 de abril 2014 quando se fijo firme no Tribunal Supremo espanhol. É impossível, portanto, que pessoas condenadas com anterioridade a esta data fossem ”miembros de Resistencia Galega”, como assegura o Ministerio Fiscal, porque nengum ente jurídico legitimado determinara a existência da citada organizaçom.

Montagem político-repressiva

Nom existiu jamais portanto umha atividade sistemática nem organizada de ”enaltecimento do terrorismo”. O que sim existe, com vocaçom estratégica, é a intençom político-repressiva de possibilitar acontecimentos como a Operación Jaro, estagnar duas organizaçons e doze pessoas num limbo vital, penal e politico durante quase cinco anos e celebrar um juízo político que é um exercício de exemplarizaçom repressiva por sermos independentistas e defendermos a independência do nosso País.