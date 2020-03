Reunimo-nos com Esquerda Unida à procura de compromissos para a denúncia pública da montagem policial e judicial

Umha delegaçom d@s independentistas encausad@s na Audiencia Nacional e solidári@s reuniu-se hoje com o Secretário de Organizaçom de Esquerda Unida, Rubén Pérez Correa. O encontro enquadra-se nos contatos que as pessoas processadas estamos a manter com agentes sociais, sindicais e políticos para informar da gravidade do processo político-judicial e procurar compromissos nesta campanha em defesa das liberdades democráticas.

A reuniom celebrou-se na sede de Esquerda Unida em Vigo e decorreu aproximadamente durante umha hora. Neste encontro, entregamos um informe detalhado do desenvolvimento da montagem e as suas perspetivas penais. Aliás, propugemos a EU assumir um compromisso antifascista de denúncia do juízo político tanto publicamente, como organizaçom, como nos foros onde esta formaçom tem presença institucional.

A proposta fica agora à avaliaçom dos órganos de decisom de EU.