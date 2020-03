Desportistas galegas e galegos posicionam-se contra a montagem policial e judicial

Sob a legenda Desporto Galego Comprometido com os Direitos Civis, várias entidades desportivas e de lazer de base organizarám entre março e julho diversas atividades com o denominador comum da denúncia da Operación Jaro e do juízo que deriva desta. A iniciativa enquadra-se na ativaçom de múltiplos setores populares para configurar a resposta de País à repressom política contra o independentismo.

Fútebol gaélico, roteiro na Serra do Caurel, carreiras de relevos e um campionato de fútebol 7 nas imediaçons do Dia da Pátria som algumhas destas atividades programadas que definem a Operación Jaro como “um ataque contra todas”. Animamos desde aqui as nossas leitoras e leitores a participar desta programaçom e difundir as suas atividades.