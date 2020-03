UPG denuncia a “perseguiçom judicial e policial” do independentismo organizado no seu XV Congresso

O partido decano da política nacional deu um passo adiante no seu recente XV Congresso para denunciar a “perseguiçom judicial e policial” e a “vulneraçom dos seus direitos mais básicos” d@s doze independentistas detid@s no marco das duas ediçons da Operación Jaro. A UPG enquadra esta montagem no processo de involuiçom democrática em curso no Reino de Espanha.

Esta involuiçom, que decorre com independência da cor do governo espanhol de turma, estaria-se a manifestar de jeito mais virulento nas naçons sem Estado e sobre os movimentos de liberaçom nacional. Anexamos a ligaçom à rede social Twitter onde se pode ler na íntegra a resoluçom emitida polo XV Congresso da UPG em relaçom a esta matéria.

(1/4)Resolución aprobada no XV Congreso:

O XV Congreso da UPG, diante do proceso de involución democrática que está a padecer o estado español, e que se expresa de xeito especialmente virulento nas nacións sen estado e nos seus respectivos movementos de liberación nacional…. pic.twitter.com/mzuHZzl4H8 — UPG (@GalizaUPG) February 27, 2020