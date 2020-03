Revista Ollaparo publica artigo denunciando a coarctada da “luita antiterrorista” para perseguir o independentismo galego

A revista Ollaparo, de Cedeira, que se publica desde 1984, denuncia num extenso artigo de Gabriel Beceiro a instrumentalizaçom por parte do Estado espanhol dumha imaginária “luita antiterrorista” para ativar a perseguiçom policial e judicial da dissidência política e, em concreto, para articular montagens como a da Operación Jaro, com 12 independentistas, Causa Galiza e Ceivar no ponto de mira.

O texto, que anexamos nesta ligaçom, revisa o retorcimento do marco legal para dar pé, com a escusa da “luita antiterrorista”, a umha autêntica caça às bruxas, que pretende encarceramentos, ilegalizaçons, extorsom económica e exemplaridade repressiva pública, assim como a descontextualizaçom interesseira dos atos de memória histórica independentista para afiar a navalha da repressom.