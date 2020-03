Em marcha a campanha de denúncia do juízo político contra 12 independentistas galeg@s

Celebraçom de palestras informativas e assembleias abertas em múltiplas comarcas galegas já dérom passo à campanha informativa e propagandística na rua. Cartazes, murais, faixas, repartos de propaganda, colocaçom de mesas na rua, reunions com interlocutores sociais e políticos, etc. figuram entre as primeiras açons dum esforço de socializaçom que nos ocupará nos próximos meses e que abrange o território nacional, mas também terá projeçom exterior.

Colocar na paisagem o juízo derivado das duas ediçons da Operación Jaro e situar na agenda informativa o processo político-judicial som os dous objetivos marcados para este esforço propagandístico. Animamos desde aqui às independentistas galegas e galegos e, em geral, às pessoas e entidades sensíveis na defesa das liberdades democráticas, a estender a campanha lá onde esta ainda nom se fijo visível.