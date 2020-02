Celebram-se assembleias abertas em Ferrol e Ourense para impulsionar a campanha de denúncia do juízo político

Ourense e Ferrol som as próximas cidades onde se celebrarám assembleias abertas para ativar a campanha nacional de solidariedade com as 12 independentistas galeg@s que, proximamente, serám julgados na Audiencia Nacional. O centro social A Galheira e o Ateneu de Ferrol serám, respetivamente, hoje e na quarta-feira 4 de março, os pontos de reuniom de quem desejem participar nesta campanha.

Seguindo com a dinámica das últimas semanas, ambas cidades acolherám assembleias que desenvolvam a denúncia do juízo político e das possíveis ilegalizaçons de Causa Galiza e Ceivar, a interlocuçom com os agentes sociais, sindicais e políticos das duas comarcas, a distribuiçom de propaganda e os atos de socializaçom do processo que as pessoas presentes decidam executar.