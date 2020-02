Cantautor Baldomero Iglesias, ‘Mero’, denuncia publicamente a montagem da ‘Operación Jaro’

No País onde redes clientelares onipresentes compram lealdades com subsídios, contratos, favores, enchufes e outras práticas inapresentáveis, é pouco comum contemplar pessoas que se desmarquem do guiom pre-estabelecido e, ainda mais, que se comprometam frente à repressom política. No entanto, as exceçons, felizmente, existem e Baldomero Iglesias, Mero, é umha destas exceçons sistemáticas.

Num artigo publicado no jornal Novas do Eixo Atlántico, Mero volve levantar a voz em defesa d@s independentistas pres@s e, também, d@s processad@s na Audiencia Nacional como resultado da Operación Jaro. O cantautor denuncia no artigo anexado debaixo o “estreitamento da lei quando se trata de defender direitos civis e liberdades públicas, assim como a memória da Galiza”, que foi colocada no ponto de mira do tribunal especial.

Sem pelos na língua, Mero aponta à “extrema direita que se empoleirou nas altas instáncias judiciais e nos corpos repressivos” como o factor que possibilita processos repressivos como o que agora afeta doze pessoas, Causa Galiza e Ceivar e atribue ao tribunal político a prática de outorgar a “presunçom de culpa” a quem julga. Vaia desde aquí, mais umha vez, o nosso reconhecimento pola claridade e a valentia e um convite a que ambas se multipliquem no mundo cultural e associativista frente à involuiçom antidemocrática.