Borxa Mexuto, com umha possível condena de 8 anos de prisom, denuncia o ataque ao direito de associaçom e a liberdade de expressom

Publicamos o terceiro video da série A Palavra das Processadas. Nesta ocasiom, corresponde ao companheiro Borxa Mexuto, com umha petiçom fiscal de 8 anos de prisom, que expom a gravidade do processo em curso, que afeta já nom só as pessoas envolvidas na montagem policial e judicial ativada pola Guardia Civil em 2015, mas o exercício do direito de associaçom e a liberdade de expressom de qualquera expressom de dissidência política.

Participar em leituras de comunicados políticos, ou portar bandeiras galegas, convertem-se, graças à perícia investigadora da Guardia Civil e o rigor instrutor dos juízes da Audiencia Nacional em atividades filoterroristas sancionadas com a máxima contundência penal. Evitar o assentamento deste cenário é o que, em resumo, se joga no juízo contra doze independentistas galegos e galegas.