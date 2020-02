Nova assembleia aberta em Compostela para impulsionar a campanha de denúncia da montagem policial contra 12 independentistas

Solidárias e solidários com as pessoas processadas na Operación Jaro reunirám-se hoje de novo em assembleia aberta para continuar dinamizando a campanha de denúncia do juízo político. Contato com o associacionismo vicinal, interlocuçom com agentes sociais e políticos, campanha na rua, concerto, palestras, etc. fam parte do esquema de trabalho que se desenvolvenas últimas semanas e que receberá um novo impulso com esta assembleia.

A reuniom celebrará-se na sede nacional de Causa Galiza, no cruçamento da rua Costa Nova de Arriba com Loureiros, a partir das 21:00 h. À mesma estám convidadas todas as vizinhas e vizinhos que desejem participar nesta iniciativa de dimensom nacional que tratamos de desenvolver a nível local no maior número de comarcas galegas.