Solidárias com os independentistas encausados no juízo da ‘Operación Jaro’ reunirám-se com as associaçons vicinais de Compostela

Solidários e solidárias com @s 12 independentistas pendentes de juízo na Audiencia Nacional reunirám-se nesta semana com as associaçons vicinais compostelanas. O encontro celebra-se no marco do esforço informativo que as assembleias comarcais de solidariedade estám a fazer para socializar a denúncia da montagem judicial e incorporar novos setores populares à solidariedade e a mobilizaçom.

A tal efeito, a solidariedade comarcal convocou as principais associaçons vicinais a umha reuniom aberta a celebrar às 20:00 h. da próxima quinta-feira 10 de março no centro social A Gentalha do Pichel. A iniciativa fai parte da estratégia global traçada nas últimas semanas para romper o cordom sanitário e mediático imposto às processadas e processados e evidenciar a natureza política do juízo em marcha.