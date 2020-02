Enviamos a CCOO na Galiza um detalhado informe sobre a montagem política que coloca na diana penitenciária 12 independentistas

Nesta manhá, enviamos à central CCOO na Galiza um sintético informe que detalha a montagem policial e judicial conhecida com os nomes de Operación Jaro e Operación Jaro II, ambas dirigidas, respetivamente, às organizaçons Causa Galiza e Ceivar e que nos próximos meses se materializará num juízo político a celebrar na Audiencia Nacional em que a Fiscalía deste tribunal reclama 102 anos de prisom para 12 independentistas.

A apresentaçom do informe enquadra-se no marco do esforço informativo e de socializaçom que estamos a desenvolver nas últimas semanas para tirar o juízo político do ostracismo mediático e construir umha ampla, massiva e plural barragem de solidariedade democrática e popular que denuncie a montagem e enfrente o processo político-judicial aberto no tribunal de exceçom espanhol.