[ÁUDIO] Hala Bedi Irratia entrevista Fonso Fuentes, encausado no processo da ‘Operación Jaro’ por militar em Ceivar

A internacionalizaçom informativa e solidária do nosso processo repressivo é umha das linhas de intervençom que estamos a desenvolver nas últimas semanas e meses. Meios como Gara, Insurgente.org, Kaos en la Red, El Salto, etc. já dérom um passo adiante para romper o cordom sanitário que imponhem os mass media às opinions públicas do Estado espanhol.

Nestes últimos dias, a rádio basca Hala Bedi Irratia entrevistava o militante de Ceivar Fonso Fuentes ao que a Audiencia Nacional reclama 12 anos de prisom e contribuia assim para o esforço coletivo de rutura desse cordom sanitário. Deixamos-vos o áudio em que Fonso dá a visom panorámica do processo em curso e desenvolve as linhas de trabalho da contestaçom.