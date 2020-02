Processadas reunem-se com a direçom de CCOO na Galiza para procurar compromissos na denúncia da montagem judicial

Nesta manhá, umha delegaçom das pessoas encausadas no sumário da Operación Jaro reuniu-se com a Executiva de Comissons Obreiras na Galiza para informar do desenvolvimento da montagem policial e judicial contra o independentismo organizado, expor as linhas de contestaçom ao processo repressivo e recabar a solidariedade de CCOO na Galiza perante o próximo juízo a doze independentistas às que a Fiscalía da Audiencia Nacional reclama 102 anos de prisom.

A nossa delegaçom adquiriu o compromisso de enviar a CCOO um informe detalhado em termos políticos e jurídicos sobre o desenvolvimento do processo. Enquanto, CCOO avaliará nos seus órganos nacionais de decisom a possibilidade de emitir nas próximas semanas um pronunciamento público sobre um processo que pode desembocar no encarceramento de doze militantes galegos e galegas e a ilegalizaçom -”disoluçom”, em termos jurídicos- de Causa Galiza e Ceivar.

CCOO na Galiza apontou, aliás, a multiplicaçom de processos repressivos que afetam hoje à classe trabalhadora galega e o sindicalismo como mais um elemento do pacote repressivo que agora afeta de cheio o independentismo, mas alcança, também, todos os setores populares que se autoorganizam e mobilizam perante o atual estado de cousas.