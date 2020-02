Íria Calvelo, com petiçom fiscal de 10 anos de prisom por militar em Ceivar, denuncia a montagem judicial

Íria Calvelo, umha das doze independentistas proximamente serám julgadas na Audiencia Nacional por participar em tarefas de solidariedade com independentistas pres@s, denuncia num breve video-testemunha a dimensom do processo repressivo em que está envolvida e a sem-razom dum tribunal de exceçom que pretende converter a solidariedade frente à repressom política em atividade delitiva.

Assistência a recebimentos de ex presos e ex presas, colocar-se detrás de faixas que denunciam a repressom política, organizar atividades de solidariedade frente a esta, etc. som algumhas das atuaçons cuja comissom o tribunal espanhol de exceçom pretende colocar na diana do penalmente punível. De se aplicar esta lógica de maneira generalizada, centenas de pessoas poderiam rematar nos bancos da Audiencia Nacional.