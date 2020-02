Programa ‘Galicia por Diante’ da Rádio Galega informa do juízo político a 12 independentistas

Desde que em 2015 se ativou a Operación Jaro, com o apoio entusiasta e jamais contrastado dos meios públicos autonómicos às teses da Guardia Civil, fòrom contadas as ocasions em que TVG e a Rádio Galega dérom voz ao processo repressivo aberto contra 12 independentistas e à hipotética ilegalizaçom das organizaçons colocadas no alvo da atuaçom policial. Este silencialmento sistemático rompeu-se pontualmente nesta fim-de-semana.

O programa Galicia por Diante da Rádio Galega informava neste domingo 16 de fevereiro às 8:00 h. da manhá da apresentaçom dumha pregunta ao Governo espanhol por parte do BNG em relaçom à Operación Jaro. O espaço radiofónico informava das avultadas condenas que a Fiscalia, que depende diretamente do Executivo espanhol socialista, solicita para as doze pessoas pendentes de juízo. O áudio anexa-se com esta notícia.