Nós Televisión entrevista independentistas encausadas pola 'Audiencia Nacional'

Nesta semana, a televisom digital Nós Televisión entrevistou um dos independentistas pendentes de juízo na Audiencia Nacional como resultado das duas ediçons da Operación Jaro. Joám Peres denunciou ao canal a dimensom da montagem repressiva em curso, apontando que, para além de que acontecer com as doze pessoas agora processadas, o que se dilucida neste juízo político é a condiçom legal, ou nom, dumha opçom política e da solidariedade com as pessoas presas por razons políticas.

Anexamos a gravaçom da entrevista e agradecemos à televisom digital a possibilidade de transmitir com as nossas próprias palavras a gravidade de que está a suceder. Mais umha vez, a existência de meios próprios que nom vivem do favor institucional e nom dependem de importantes poderes económicos é a única garantia para rachar o cordom sanitário que traça a repressom política.

