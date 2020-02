Independentistas processadas na ‘Audiencia Nacional’ interviremos nas Autonómicas 2020

A campanha permanente para conscientizar setores sociais, sindicais e políticos do País da necessidade dumha oposiçom ampla, diversa e massiva ao juízo da Operación Jaro estará presente nas Autonómicas 2020. Independentistas julgad@s na Audiencia Nacional converteremos a tentativa do Governo espanhol de ilegalizar o independentismo e encarcerar doze militantes em elemento de debate e “agenda política”.

A modalidade de intervençom concretará-se no seu momento sobre o terreno. Contodo, a excecionalidade repressiva de que som objeto os militantes selecionados para escarmento público e, por extensom, o independentismo organizado, ocupará o lugar que merece na campanha que se inicia às 12:00 h. AM de 20 de março. Conscientizaçom social e denúncia de responsabilidades políticas combinarám-se a partes iguais numha dinámica de que informaremos com detalhe.