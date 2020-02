Independentistas processadas na 'Audiencia Nacional' editam videos sobre aspetos da situaçom que vivem

Como mais umha parte da campanha de sensibilizaçom e conscientizaçom social que desenvolvemos com antelaçom ao juízo político na Audiencia Nacional, as encausadas e encausados editaremos sucessivos videos breves em que cada quem, da sua ótica individual, expom o que avaliar oportuno sobre a experiência política e vital que neste momento o liga com o resto do coletivo. Abrimos esta série com a gravaçom de Joám, que é um dos quatro processados para os que o tribunal de exceçom solicita 12 anos de cárcere.

